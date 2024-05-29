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Президент Ильхам Алиев: Есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии

Политика Материалы 29 мая 2024 03:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

"Мы следим и за последними событиями, видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы. Конечно, в первую очередь нам необходимо еще больше усилить нашу армию, и мы это делаем", - сказал глава государства.

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