Президент Ильхам Алиев: Есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии

БАКУ /Trend/ - Есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

"Мы следим и за последними событиями, видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы. Конечно, в первую очередь нам необходимо еще больше усилить нашу армию, и мы это делаем", - сказал глава государства.