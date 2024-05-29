Премьер-министр Грузии назвал угрозу санкций стране несерьезной

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал угрозу западных партнеров санкциями против грузинских властей в связи с принятым законом "О прозрачности иностранного влияния" несерьезной.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр во время пресс-конференции.

"Любая попытка шантажировать грузинский народ и правительство, избранное грузинским народом, санкциями или аналогичными мерами несерьезна. У нас твердые позиции по всем вопросам. Мы служим интересам этого общества и страны. Поэтому говорить о санкциях для нас несерьезно", - сказал он.

Касаясь закона «О прозрачности иностранного влияния», премьер-министр отметил, что граждане Грузии имеют право знать, кто и кем финансируется в этой стране, кто продвигает положительные или отрицательные интересы иностранных сил в стране.

По его словам, в таких условиях (в условиях прозрачности) грузинское общество будет лучше защищено от попыток нарушения суверенитета Грузии.