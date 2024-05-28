Граждане Германии заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов

БАКУ /Trend/ - Германия, Россия и Иран заняли первые три строчки в списке стран, из которых с января по апрель в Турцию прибыло наибольшее число туристов. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте министерства культуры и туризма Турции, передает Trend.

В этот период страну посетили 1,12 миллиона граждан Германии, 1,07 миллиона граждан России и 946 тысяч граждан Ирана, что составляет соответственно 10,54%, 10,12% и 8,88% от общего числа иностранных туристов. В пятерку лидеров также вошли Болгария с 858 тысячами и Великобритания с 658 тысячами туристов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поток туристов из России несколько снизился с 1,15 миллиона до 1,07 миллиона. В то же время количество туристов из Германии увеличилось на 150 тысяч, а из Ирана — на 320 тысяч.

Стамбул остается основным пунктом въезда в Турцию, приняв 49,2% от общего числа иностранных гостей (5,24 миллиона). Провинция Анталья, где только начинается купальный сезон, приняла 17,2% иностранцев (1,84 миллиона).

Также значительный поток туристов прошел через провинцию Эдирне, граничущую с Болгарией и Грецией (11,5% или 1,23 миллиона), и Артвин на северо-востоке страны, граничащий с Грузией (4,42% или 471 тысяча). Измир, с его многочисленными портами и причалами для яхт, принял 241 тысячу иностранцев (2,27%).

Турецкие власти планируют принять 60 миллионов туристов в 2024 году. За первые четыре месяца в страну прибыли 10,6 миллиона человек, из которых 0,8% совершили однодневные визиты.