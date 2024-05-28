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Международное общество нефтяных инженеров готовит конференцию в Атырау

Энергетика Материалы 28 мая 2024 11:18 (UTC +04:00)

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Авторитетное международное общество нефтяных инженеров (SPE) 26-28 ноября проведет в Атырау (Казахстан) конференцию по новшествам в отрасли освоения нефти и газа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на SPE.

В числе тем конференции, которая соберет экспертов стран Каспия и других нефтедобывающих регионов мира, значатся темы: новости в буровой отрасли; искусственный интеллект и цифровая трансформация; геологические науки, энергетический переход и декарбонизация; морские операции и логистика; управление проектами; динамика работы резервуаров и разработка нетрадиционных топливных ресурсов.

Председатель конференции - генеральный директор "КазМунайГаз Инжиниринг" Магзум Мырзагалиев, участники - представители "Тенгизшевройл", Fluor, NCOC и других компаний.

Отметим, что в феврале 2025 года очередная традиционная конференция SPE пройдет в Баку (предыдущее мероприятие в Баку состоялось в конце ноября 2023 года).

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