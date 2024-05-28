В Бакпорту прошло мероприятие ООН по возможностям COP29

БАКУ/Trend/ - Вклад Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) в цели COP29 и выполнение Рамочной Конвенции ООН по климатическим изменениям (РКИК ООН) были обсуждены главным директором по операциям БММТП Юджином Си и представителями ООН, передает во вторник Trend со ссылкой на БММТП.

"В БММТП прошло мероприятие "Продвижение инициатив по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) порта Баку и возможностей COP29. В ней участвовал глава офиса постоянного координатора ООН Канако Мабучи и представитель UN Global İmpact Самир Мамедов", - отмечено в сообщении порта.

Стороны обсудили возможность укрепления партнерских отношений по проектам национальных обязательств (NDC) Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и другим инициативам в области ЦУР.

Отметим, что в Баку 11-24 ноября пройдет 29-ая сессия Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29).

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