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В Азербайджане арестован главред газеты и сайта

Общество Материалы 28 мая 2024 16:54 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Главный редактор газеты "Bizim dövr" и сайта "Aktualinfo.az" Сурхай Алиев вновь арестован.

Как сообщает во вторник Trend, С.Алиев был задержан Главным управлением МВД Азербайджана по борьбе с организованной преступностью.

В отношении него возбуждено дело по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Сурхай Алиев несколько лет назад был арестован Службой государственной безопасности по тому же обвинению.

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