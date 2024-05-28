В Азербайджане арестован главред газеты и сайта

БАКУ /Trend/ - Главный редактор газеты "Bizim dövr" и сайта "Aktualinfo.az" Сурхай Алиев вновь арестован.

Как сообщает во вторник Trend, С.Алиев был задержан Главным управлением МВД Азербайджана по борьбе с организованной преступностью.

В отношении него возбуждено дело по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Сурхай Алиев несколько лет назад был арестован Службой государственной безопасности по тому же обвинению.

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