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Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)

Общество Материалы 28 мая 2024 18:57 (UTC +04:00)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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ГАЗАХ /Trend/ - Представители СМИ посетили освобожденное от оккупации село Ашагы Аскипара Газахского района Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник с места события, медиатур организован Государственной пограничной службой Азербайджана. Представители СМИ ознакомились с местностью, условиями службы пограничников.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)
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