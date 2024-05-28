Представители СМИ посетили село Ашагы Аскипара Газахского района (ФОТО)

ГАЗАХ /Trend/ - Представители СМИ посетили освобожденное от оккупации село Ашагы Аскипара Газахского района Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник с места события, медиатур организован Государственной пограничной службой Азербайджана. Представители СМИ ознакомились с местностью, условиями службы пограничников.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.