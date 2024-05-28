В Алматы проходит подготовительная конференция для обсуждения участия стран ЦА в COP29 в Баку

АСТАНА /Trend/ - В Алматы проходит Центральноазиатская конференция по изменению климата (CACCC-2024) с участием делегаций стран Центральной Азии и международных экспертов для обсуждения актуальных вопросов устойчивого управления водными и земельными ресурсами, энергетики, продовольственной безопасности и экологической устойчивости в контексте изменения климата в регионе.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Всемирный банк, конференция также служит подготовительным этапом для обсуждения странами участия правительств государств Центральной Азии в предстоящей 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), запланированной на 11-22 ноября 2024 года в Баку.

В ходе конференции участники рассматривают прогресс, проблемы и пробелы в выполнении климатических обязательств странами Центральной Азии, вопросы углеродной нейтральности, "зеленого" перехода и безопасности, а также изучают коллективные действия по снижению рисков стихийных бедствий, связанных с климатом. Также обсуждается потенциал для укрепления регионального сотрудничества в области адаптации к изменению климата.

Так, исполнительный директор Регионального экологического центр Центральной Азии Зафар Махмудов, выступая на конференции, отметил, что регион уязвим к неблагоприятным последствиям быстро меняющегося климата, учитывая ее сельскохозяйственную экономику, стареющую инфраструктуру и быстрый рост населения.

"В этих условиях очевидна необходимость улучшения регионального сотрудничества в сфере управления энергетическими и водными ресурсами наряду с подходами к адаптации к изменению климата. Конференция направлена на укрепление этого сотрудничества для повышения устойчивости региона", - сказал он.

В свою очередь, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова подчеркнула, что изменение климата является неотложной проблемой, и страны Центральной Азии смогут решить ее только в том случае, если будут работать вместе.

"Это означает одновременное решение широкого круга вопросов: от принятия и реализации зеленой политики до развертывания зеленого финансирования и инвестиций в возобновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяйство и управление природными ресурсами", - отметила она.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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