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В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)

Общество Материалы 28 мая 2024 17:02 (UTC +04:00)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, в освобожденные от оккупации села Газахского района организован медиатур.

В рамках визита, организованного Государственной пограничной службой Азербайджана, представители СМИ ознакомились с работами по разминированию в селе Баганис Айрым Газахского района, сообщает с места события Trend.

Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территории (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.

Фото: Заур Мустафаев.

В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию (ФОТО)
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