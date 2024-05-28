Кадры из освобожденного села Газахского района (ВИДЕО/ФОТО)

ГАЗАХ/Trend/ - Как сообщалось, начался визит журналистов в освобожденные от оккупации села Газахского района спустя 30 лет.

Как сообщает во вторник командированный в Газах сотрудник Trend, представители СМИ уже находятся в освобожденном от оккупации газахском селе Гызылгаджилы.

Медиатур организован Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана. Представителям СМИ предоставляется подробная информация о местности.

Отметим, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.