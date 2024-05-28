"Росатом" планирует строительство большой АЭС в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - "Росатом" не снимает вопрос о строительстве в Узбекистане атомной станции большой мощности. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, передает Trend.

"Мы не снимаем вопрос с повестки дня и о [строительстве] большой станции, которая в целом будет 2,5 гигаватта", - сказал он.

Отметим, что 27 мая делегации России и Узбекистана в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент подписали документы о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности российского дизайна.