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"Росатом" планирует строительство большой АЭС в Узбекистане

В мире Материалы 28 мая 2024 04:49 (UTC +04:00)
"Росатом" планирует строительство большой АЭС в Узбекистане
Фото: Росатом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - "Росатом" не снимает вопрос о строительстве в Узбекистане атомной станции большой мощности. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, передает Trend.

"Мы не снимаем вопрос с повестки дня и о [строительстве] большой станции, которая в целом будет 2,5 гигаватта", - сказал он.

Отметим, что 27 мая делегации России и Узбекистана в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент подписали документы о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности российского дизайна.

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