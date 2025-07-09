Обнародован объем платежей по картам MasterCard в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На конец мая текущего года количество операций по платежным картам MasterCard, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-нерезидентами, составило 463,3 тыс., а объем операций - 47,9 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с концом апреля текущего года количество операций с картами MasterCard увеличилось на 1,9 тыс., или на 0,4%, а объем операций снизился на 1,3 млн манатов, или на 2,6%.

Так, на конец апреля количество операций составило 461,4 тыс. единиц, а объем операций - 49,2 млн манатов.