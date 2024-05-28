Галибаф вновь избран председателем парламента Ирана

БАКУ /Trend/ - На состоявшихся 28 мая выборах в парламенте Ирана Мохаммед Бакир Галибаф был переизбран на пост председателя.

Как сообщает во вторник Trend, из 287 депутатов на выборах 198 проголосовали за Мохаммеда Бакира Галибафа, 60 - за Моджтабу Зуннури, 5 - за Манучера Моттеки. Голоса 24 человек были признаны недействительными.

Таким образом, Мохаммед Бакир Галибаф будет председательствовать в парламенте Ирана еще один год.

Отметим, что 21 февраля в Иране прошли 11-е по счету парламентские выборы. На парламентских выборах в Иране за 290 мест боролись более 7,1 тысячи кандидатов.

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