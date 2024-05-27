Возвращение четырех сел Газаха - результат принципиальной позиции Азербайджана (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - В результате работ по делимитации определена линия границы протяженностью 12,7 километра. Тем самым обеспечено возвращение Азербайджану территории 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики – Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы (6,5 квадратных километра). Обеспечение возвращения этих сел Азербайджану - очень важный шаг на пути к следующему успеху Азербайджана и установлению мира.

Как сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, азербайджанский народ с 2020 года добился больших исторических побед в направлении обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны и гордится этим.

"Но в то же время под оккупацией продолжало оставаться несколько азербайджанских сел, и первоочередным был вопрос об их освобождении. Азербайджан долгое время вел переговоры с Арменией по этому поводу. Армения поняла, что не может разговаривать с Азербайджаном на языке давления, и что она обязательно должна вернуть эти села", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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