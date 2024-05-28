В Азербайджане задержаны 49 лиц, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - 27 мая сотрудниками полиции было раскрыто 47 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 26 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщили во вторник Trend информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержаны 94 человека, находившихся в розыске (в том числе 72 человека в качестве должников).

"Выявлено 23 факта, связанных с наркотиками, и 9 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 49 человека", - говорится в информации МВД.

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