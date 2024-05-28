Пропускная способность иранских портов выросла на 32 млн тонн за 2,5 года

БАКУ /Trend/ - Номинальная пропускная способность иранских портов увеличилась на 32 млн тонн за последние 2,5 года, сообщает министерство транспорта и городского хозяйства Ирана, передает Trend.

Согласно данным, пропускная способность иранских портов возросла с 264 млн тонн до 296 млн тонн за период правления покойного президента Ибрахима Раиси.

Также за этот период контейнерная пропускная способность портов страны увеличилась на 700 000 TEU, достигнув 8,7 млн TEU.

Министр сообщил, что за 11 месяцев (с марта 2023 года по январь 2024 года) морская торговля в Иране выросла более чем на девять процентов, морской транзит увеличился на 34 процента, а прибытие пассажиров с морских границ выросло на 10 процентов.