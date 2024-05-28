Наша задача была завоевать лицензию на Олимпийские игры - азербайджанские гимнастки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по художественной гимнастике прошел хорошо, основная наша задача была - завоевать лицензию на Олимпийские игры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказала член команды Азербайджана в групповых упражнениях, гимнастка Зейнаб Гумметова по возвращении на родину с чемпионата Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия).

"Мы счастливы, что нам это удалось, что мы достигли основной цели. Отмечу, что пока эта информация официально не подтверждена [Международной федерацией гимнастики]. Однако, результат нашего выступления на чемпионате Европы показывает, что лицензию мы завоевали, просто сейчас ждём, чтобы это подтвердилось официально. Безусловно, психологически нам было сложно, ведь на Олимпийские игры оставалась лишь одна квота. С прошлогоднего чемпионата мира мы усиленно работали, чтобы завоевать путевку на Олимпийские игры. Мы прибавили сложность в упражнениях, поменяли композицию. К Олимпийским играм хотим повысить сложность, но это будут решать наши тренера, будем работать над чистотой и точностью исполнения программ. Постараемся достойно представить Азербайджан на Олимпийских играх", - отметила Зейнаб Гумметова.

По словам члена команды, спортсменки Гюллю Агаларзаде, с каждым разом конкуренция в художественной гимнастике растёт, и это говорит о развитии данного вида спорта.

"Однако, конкуренция нас не пугает, а наоборот делает ещё сильнее. Думаю, что наша команда на чемпионате Европы показала хороший результат. Безусловно, огромная роль наших тренеров в том, что мы завоевали лицензию. От имени всех членов нашей команды выражаю признательность Федерации гимнастикии Азербайджана, нашим тренерам, всем, кто поддерживает нас", - добавила Агаларзаде.

Отметим, что команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры успешно выступив на прошедшем 22-26 мая чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия).

В состав команды входят Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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