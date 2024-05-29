Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане задержаны 49 человек, находящихся в розыске - МВД

Общество Материалы 29 мая 2024 09:42 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 28 мая сотрудниками полиции было раскрыто 63 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, 3 из которых связаны с предыдущими периодами.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержаны 49 человек, находившихся в розыске (в том числе 26 человек в качестве должников).

"Выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и 6 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 59 человек", - говорится в информации МВД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости