В Баку открылся таксопарк с новыми автомобилями, являющийся партнером компании Yango (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось открытие партнера компании Yango - таксопарка Yes Park.

Парк, который позволяет водителям принимать заказы для осуществления поездок на новых автомобилях, в общей сложности приобрел более 60 автомобилей.

Открытие таксопарка состоялось в рамках программы обновления автопарков партнеров, отвечающих требованиям Yango.

«Вместе с нашими партнерами мы стараемся сделать услуги такси более удобными и безопасными для пассажиров», - заявил руководитель компании Yango по Азербайджану Мушвиг Гасанов.

Он также отметил, что недавно компания запустила программу, которая позволяет компаниям-перевозчикам получить льготные условия кредитования для покупки и лизинга новых автомобилей.

«Это поможет им за короткий срок модернизировать свой автопарк и повысить качество предоставляемых услуг. Открытие Yes Park - наглядный пример работы программы. В таксопарке действует тренинг-центр для водителей. Тренинги помогут повысить уровень профессионализма водителей и обеспечить качественное обслуживание пассажиров», - сказал он.

Директор Yes Park Орхан Алиев отметил, что специально для открытия были приобретены 60 автомобилей, произведенных за последние годы.

«Треть нашего автопарка составляет экологически чистый вид транспорта - электромобили. Надеемся, что вместе с Yango мы продолжим развивать эту сферу, в частности, в рамках подготовки к климатическому саммиту COP29, который состоится в текущем году в Баку», - заявил он.

Присутствовавший на церемонии открытия главный редактор сайта Avtosfer.az, эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы сказал, что местные и транснациональные компании уже реализуют решения по совершенствованию деятельности такси в Азербайджане.

«До сих пор на рынке присутствовала хаотичная ситуация, конкуренция и прочий подход не соответствовали правилам игры. Сегодня местные и транснациональные компании наладили свою работу в соответствии с законодательством Азербайджана. Партнеры компании Yango предоставляют в распоряжение граждан новые автомобили такси, отвечающие более современным требованиям. Думаю, что если сегодня закладывается фундамент такого парка, то в будущем мы станем свидетелями открытия в различных местах еще более расширенных парков. Это означает, что мы будем совершать поездки на более современных такси. Думаю, мы можем отбросить мысли, которые нам казались невозможными. Подавляющее большинство автомобилей, которые мы видим сегодня в этом парке, произведены после 2018 года, представленные здесь автомобили преимущественно произведены в 2023 году. В этом парке есть только автомобили, предназначенные для поездок класса эконом, комфорт и бизнес. Этот шаг Yango заслуживает похвалы и создает возможности для здоровой конкуренции», - сказал Эльмеддин Мурадлы.