Погиб военнослужащий армии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эйвазов Эльвин Дашдамир оглу утонул в Самур-Девечи-Абшеронском водоканале.

Информацию об этом в понедельник подтвердили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с произошедшим проводится расследование.

"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - отмечается в сообщении ведомства.

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