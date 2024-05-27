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Погиб военнослужащий армии Азербайджана

Происшествия Материалы 27 мая 2024 17:08 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эйвазов Эльвин Дашдамир оглу утонул в Самур-Девечи-Абшеронском водоканале.

Информацию об этом в понедельник подтвердили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с произошедшим проводится расследование.

"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - отмечается в сообщении ведомства.

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