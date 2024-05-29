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Начальник Главного медицинского управления минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности

Политика Материалы 29 мая 2024 11:16 (UTC +04:00)
Начальник Главного медицинского управления минобороны Азербайджана освобожден от занимаемой должности

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Начальник Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор Фирудин Набиев отправлен в отставку.

Как сообщает в среду Trend, соответствующий приказ подписал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Сообщается, что Ф.Набиев был уволен в запас по достижении предельного возраста нахождения на действительной военной службе, согласно соответствующему пункту Положения "О прохождении военной службы".

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