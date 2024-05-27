В Азербайджане утверждены санитарные нормы и правила по пшеничной муке

БАКУ /Trend/ - Утверждены санитарные нормы и правила по пшеничной муке.

Как сообщает Trend, решение об этом приняла коллегия Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Исходя из требований, которым должна соответствовать пшеничная мука, она не должна иметь постороннего запаха и вкуса, содержать посторонних веществ, должна иметь присущий ей цвет и внешний вид, химические свойства должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующем приложении к правилам.

Кроме того, для достижения технологических целей к пшеничной муке могут добавляться мука из проросших зерен пшеницы, ржи или ячменя, или другие продукты из проросших зерен злаковых с высокой ферментативной активностью, натуральный пшеничный глютен, соевая мука, мука и ферменты из бобовых.

Производство и оборот пшеничной муки должны осуществляться в соответствии с "Правилами гигиенических требований к пищевым продуктам".

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