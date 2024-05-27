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В Нахчыване создана рабочая группа по организации реализации мероприятий госпрограммы

Общество Материалы 27 мая 2024 20:23 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Распоряжением Кабинета министров Нахчыванской АР от 24 мая 2024 года создана рабочая группа в целях организации выполнения мероприятий, предусмотренных в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы", утвержденной распоряжением от 5 июня 2023 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Нахчыванской АР, рабочей группе поручено ежемесячно представлять в Кабинет министров отчет о проделанной работе в связи с исполнением мероприятий, отраженных в Подробном плане действий на 2023-2024 гг. по выполнению "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".

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