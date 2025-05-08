Международный банк Азербайджана расширяет возможности безналичной оплаты в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - Согласно совместному проекту Международного банка Азербайджана (ABB) с "Азербайджанскими железными дорогами", уже несколько лет оплата проезда производится банковскими картами. В настоящее время ежемесячно банковскими картами для проезда пользуются около 200 тысяч человек.

Об этом заявил сегодня председатель правления АBB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной отчету банка об устойчивом развитии, сообщает Trend.

"Мы представили предложения по применению карт ABB в других видах общественного транспорта. Если мы получим от них положительный отклик, то мы сможем предоставлять наши услуги и на других транспортных средствах", - сказал он.

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