Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Международный банк Азербайджана расширяет возможности безналичной оплаты в общественном транспорте

Экономика Материалы 8 мая 2025 16:07 (UTC +04:00)
Международный банк Азербайджана расширяет возможности безналичной оплаты в общественном транспорте

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно совместному проекту Международного банка Азербайджана (ABB) с "Азербайджанскими железными дорогами", уже несколько лет оплата проезда производится банковскими картами. В настоящее время ежемесячно банковскими картами для проезда пользуются около 200 тысяч человек.

Об этом заявил сегодня председатель правления АBB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной отчету банка об устойчивом развитии, сообщает Trend.

"Мы представили предложения по применению карт ABB в других видах общественного транспорта. Если мы получим от них положительный отклик, то мы сможем предоставлять наши услуги и на других транспортных средствах", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости