Ряду деятелей культуры и науки Азербайджана предоставляются персональные пенсии Президента - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение О предоставлении деятелям культуры и науки Азербайджанской Республики персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики, сообщает Trend.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики" от 11 июня 2002 года номер 715, постановляю:

1. За заслуги в развитии культуры и науки в Азербайджанской Республике предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Ахундову Эльчину Абдул оглу

Амензаде Раихе Бархудар гызы

Фараджеву Сардару Фараджулла оглу

Геюшову Насибу Джумшуд оглу

Мамедову Сабиру Новруз оглу

Ровшану Рамизу Мамедали оглу

Ягубовой Элле Исмаил гызы.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.