В Хачмазе и Гусаре проведен масштабный флешмоб, посвященный 102-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе и при организационной поддержке Управления культуры Губа–Хачмазского региона в честь 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в регионе была реализована серия мероприятий. В рамках этих торжеств в Хачмазе и Гусаре состоялись масштабные флешмоб-акции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

"В ходе флешмоба, проведённого в городе Хачмаз, участники воссоздали композицию "İmza" и число "102", выразив тем самым своё уважение к памяти великого лидера. В городе Гусар участники флешмоба сформировали живое изображение портрета Общенационального лидера Гейдара Алиева. В общей сложности в этих мероприятиях приняли участие около пяти тысяч школьников, педагогов и работников сферы культуры.

Проведённый флешмоб стал не только ярким событием в культурной и общественной жизни региона, но и выразительным свидетельством преданности национальным ценностям и государственным традициям. Это мероприятие, ставшее символом глубокой признательности светлой памяти великого Гейдара Алиева, имеет особую значимость с точки зрения воспитания патриотизма среди молодёжи и укрепления общественного единства", - говорится в сообщении.

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