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Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама посетил Аллею шехидов

Политика Материалы 8 мая 2025 11:15 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 8 мая посетил Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, высокий гость отдал дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Генеральному секретарю То Ламу, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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