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Азербайджан - влиятельное государство на международной арене и лидер Южного Кавказа - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 8 мая 2025 11:58 (UTC +04:00)
Азербайджан - влиятельное государство на международной арене и лидер Южного Кавказа - Сахиба Гафарова

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - влиятельное государство на международной арене и лидер Южного Кавказа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на специальном заседании парламента на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана", посвященном "Году Конституции и Суверенитета".

Спикер подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев является не только создателем Конституции страны, но и основателем парламентаризма в Азербайджане.

"Азербайджан в последние годы проходит успешный путь. Наша страна - влиятельное государство на международной арене и лидер Южного Кавказа. В Азербайджане были проведены важные программы по сокращению бедности, развитию социальной сферы. Страна укрепила позиции в Движении неприсоединения, организовала международные конференции", - подчеркнула она.

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