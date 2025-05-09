Азербайджан увеличил объем импорта икры из Китая
Азербайджан значительно увеличил импорт икры осетровых рыб из Китая в начале этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём импорта и его стоимость возросли. Также отмечено незначительное повышение цены за килограмм икры, которая стала немного выше по сравнению с предыдущим годом.
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