Назван объем азербайджанского импорта мебели
Азербайджан импортирует мебель из России, Китая, Турции, Беларуси, Италии, Грузии, Молдовы и ряда других стран. Доля импорта мебели в общем объеме импорта страны в первом квартале составила 0,54%.
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