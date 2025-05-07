Интервью с Маэстро из Мангейма: В Азербайджан с открытым сердцем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На торжественном гала-вечере закрытия II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой корреспондент Trend встретился с дирижёром из Германии, для которого этот визит стал первым знакомством с Азербайджаном. Маэстро Боян Виденов не только дирижировал на сцене симфоническим оркестром Государственного академического театра оперы и балета, но и открыл для себя нашу страну с её архитектурой, кулинарией и музыкальным духом. О впечатлениях, эмоциях и возможностях сотрудничества - в нашем коротком, но тёплом интервью.

- Добро пожаловать в Азербайджан! Поделитесь впечатлениями о пребывании в столице.

- Я впервые в Баку и приятно впечатлён увиденным здесь на протяжении пяти дней. Город потрясающий! Архитектура восхищает — сочетание современного и традиционного выглядит очень гармонично. Здесь невероятно красиво. Мне очень понравилось! Люди очень дружелюбные, открытые и очень тёплые. А кухня - выше всяких похвал! Особенно понравились кебабы и плов, а местные специи придают блюдам особенный характер.

- Как началось сотрудничество с народной артисткой Азербайджана Фидан Гаджиевой?

- Меня пригласили на фестиваль Фидан Гаджиева и маэстро Эйюб Гулиев, и я с радостью согласился. Это была прекрасная возможность впервые побывать в стране, находящейся на стыке Востока и Запада, прикоснуться к ее культуре, традициям и классической музыке. У нас было всего три репетиции по три часа, но они прошли в тёплой атмосфере. Оркестр молодой, но очень способный, с явным стремлением к музыкальному росту. Особенно сильны духовые. А вокалисты - с великолепными голосами. Работать в Баку было очень приятно.

- Вы выступали во многих странах мира, как вам бакинская публика и фестиваль?

- Да, действительно, я выступал во многих странах, но здесь, в Азербайджане, ощутил нечто особенное. Приехал с открытым сердцем и получил огромное количество впечатлений. Потрясающе! Полный зал, искренняя любовь к опере. Это был настоящий праздник. Благодаря Международному оперному фестивалю Фидан Гаджиевой мне удалось познакомиться с вашей замечательной страной.

- Ваш стиль дирижирования очень эмоциональный. Это особый подход?

- Безусловно. Музыка - это рассказ, и через нее нужно передавать эмоции и настроение. Без этого она теряет смысл. Поэтому я не представляю себе неэмоционального дирижирования. Кстати, здесь я впервые исполнил произведения азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова. Это было новое и очень увлекательное открытие. Азербайджанская музыка красива и глубока. Я с радостью продолжу сотрудничество с вашими музыкантами. Если будут приглашения - я всегда открыт к творческим свершениям.

Боян Виденов родился в 1987 году в Софии, Болгарии, в семье известных музыкантов. С детства увлекся музыкой, играл на скрипке и фортепиано, с успехом выступал на международных конкурсах. Выпускник престижной Accademia Musicale Chigiana в Сиене (Италия). В 18 лет состоялся дирижерский дебют в Германии, и с тех пор на протяжении двадцати лет выступал в концертных турах по Европе и Азии. В 2010 году основал Мангеймский филармонический оркестр, с которым как художественный руководитель и главный дирижер работал со всемирно известными солистами во многих странах мира. Как приглашённый дирижёр играл с известными оркестрами Болгарии, Германии, Китая, России, Люксембруга, Испании, Нидерландов, Италии, Швейцарии, Израиля, Словакии и т.д.

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