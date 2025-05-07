Азербайджан увеличил экспорт медных руд и концентратов
Экспорт из Азербайджана медных руд и концентратов в январе-марте этого года составил 0,76% от общего экспорта страны. Стоимость экспорта этой продукции выросла на 4,9 млн долларов США.
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