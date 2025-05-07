Назван объем экспорта продукции через таможни северо-западной иранской провинции

21 марта - 20 апреля 2025 года экспорт продукции через таможни провинции Восточный Азербайджан снизился в стоимостном выражении на 3% и увеличился на 9% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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