В Баку прошел вечер поэзии, посвященный творчеству Фикрета Годжа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе писателей Азербайджана состоялся поэтический семинар, посвящённый жизни и творчеству народного поэта, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Фикрета Годжа (1935-2021), организованный Литературным проектом "Современные поэты", сообщает Trend Life.

Выступили член Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей (WOW), руководитель проекта "Современные поэты", поэтесса Лала Гасанова, академик Российской академии русской народной поэзии, поэт, переводчик, лауреат международных конкурсов, родственник Фикрета Годжа - Заур Джафаров, почётный член Союза писателей Азербайджана и России, глава координационного совета Всемирной организации писателей, писатель Эльдар Ахадов, член Союза писателей и журналистов Азербайджана, член Республиканского женского общества и Всемирного общества тюркских женщин, писательница Гюламаи Мурад.

Фикрет Годжа является одним из мастеров, привнесших новое дыхание в литературную среду Азербайджана. Своим творчеством, обладавшим глубоким общественным содержанием, он внес большой вклад в развитие национальной поэзии, добился глубокого описания внутреннего мира человека на фоне важных событий и духовно-общественных процессов в обществе. Произведения, призывающие к духовной возвышенности и содержательной жизни, богатые лирико-философскими обобщениями о человеке и времени, снискали Фикрету Годже любовь широкой читательской аудитории. Его произведениям, повествующим об освободительной борьбе нашего народа, принадлежит важная роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма. Песни, написанные на слова Фикрета Годжи, занимают широкое место в репертуаре известных исполнителей.

Прозвучали стихотворения Фикрета Годжа на азербайджанском и русском языках в переводах его друзей - поэтов и переводчиков Аллы Ахундовой, Мансура Вакилова, Александра Грича, Сиявуша Мамедзаде.

Стихи продекламировали - Заур Джафаров, Лала Гасанова, Татьяна Артемкина, Ольга Шалаева, Тюркан Байрамзаде, Гюнатай Гусейнова, Зиба Эюбова, Сабина Алиева, Нелл Кьюри, Ренат Ильязов, Зивярханум Мамедова, Байрам Магеррамов, Арзу Манафлы.

В завершение мероприятия тёплыми словами и впечатлениями поделились сестры Фикрета Годжа - ведущий научный сотрудник Литературного института НАНА, доктор философии по филологии Гюльдениз Годжаев, заведующая научным центром Азербайджанской национальной энциклопедии, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Гюльбениз Годжаева, а также переводчица, главный редактор Qanun Nəşriyyatı Айгюн Азиз.

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