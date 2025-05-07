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Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений

Политика Материалы 7 мая 2025 18:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты», - отметил глава государства.

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