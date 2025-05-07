Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений

БАКУ /Trend/ - Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты», - отметил глава государства.