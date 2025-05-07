Расходы Азербайджана на импорт хлора значительно выросли

В январе-феврале 2025 года объем импорта хлора в Азербайджан заметно увеличился как в количественном, так и в стоимостном выражении. Рост поставок, преимущественно из России и Ирана, отражает повышение потребности в данном химическом веществе, возможно, в связи с активизацией производственных или санитарно-технических нужд страны.

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