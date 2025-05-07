В АБР подчеркнули ключевую роль цифровых технологий в трансформации энергетических систем – вице-президент Бхаргав Дасгупта

МИЛАН /Trend/ - Новые и передовые технологии, продвигаемые инновациями частного сектора, играют преобразующую роль в будущем производства, распределения и хранения энергии.

Об этом заявил вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по вопросам рыночной солидарности Бхаргав Дасгупта на заключительной сессии 58-го Ежегодного заседания АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

По словам Дасгупты, наряду с активным развитием возобновляемых источников энергии, всё более важную роль в глобальной трансформации энергетических систем играют цифровые технологии.

«Мы обсуждали цифровую трансформацию энергетических систем. От интеллектуальных сетей и ИИ до управления спросом, облачного хранения — и даже концепции распределённого хранения энергии — появляется множество захватывающих технологий», — отметил он.

Он подчеркнул, что, несмотря на высокую начальную стоимость ряда таких решений, они обладают большим потенциалом по снижению затрат при масштабировании.

«Некоторые из этих технологий новые и поначалу дорогостоящие. Но их преимущество в том, что с ростом масштабов резко снижается и стоимость», — сказал Дасгупта. — «Индии, возможно, потребуется начальная поддержка, но по мере расширения такие технологии становятся коммерчески жизнеспособными».

Вице-президент также указал на важнейший вклад частного сектора в энергетический переход, выходящий за рамки простого финансирования.

«Частный сектор даёт не только капитал, но и инновации. А главное — три составляющих: экспертизу, эффективность и реализацию», — подчеркнул он.

Дасгупта добавил, что усилия АБР по развитию рынков в этом направлении уже демонстрируют позитивную динамику, а дальнейшее партнёрство с бизнесом будет иметь решающее значение для ускорения прогресса.

«Работа, которую мы ведём совместно по развитию рынков, чрезвычайно позитивна. И нам очень важно наблюдать, как будет развиваться этот процесс», — отметил он.