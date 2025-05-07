Иранская оффшорная нефтяная компания назвала объем сэкономленных средств
Автоматические выключатели низкого напряжения для установки на нефтяных платформах Наср, расположенных в провинции Ормузган на юге Ирана, начали производиться местными компаниями, что привело к экономии средств Иранской оффшорной нефтяной компании.
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