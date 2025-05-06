Парламентская делегация Азербайджана ознакомилась с комплексом мечети шейха Зайда в Абу-Даби (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой посетила комплекс мечети шейха Зайда в Абу-Даби.

Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.

Гостей проинформировали о том, что это самая большая в стране мечеть была сооружена по инициативе основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бен Султана Аль-Нахайяна. Число ее посетителей на пятничных и праздничных намазах достигает 40 тысяч человек.

После ознакомления с мечетью спикер Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге мечети.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!