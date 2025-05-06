Проведен Диалог высокого уровня между Национальными университетами обороны Азербайджана и Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 6 мая в Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, состоялось мероприятие под названием «Диалог высокого уровня по совершенствованию учебно-образовательного процесса» между Национальными университетами обороны Азербайджана и Турции, приуроченное к 102-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В мероприятии принимали участие ректоры Национальных университетов обороны обеих стран, начальники главных управлений и управлений, руководители военных учебных заведений, офицеры и профессорско-преподавательский состав.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории института, и к мемориальному комплексу в память о шехидах.

Официальная часть мероприятия продолжилась в клубе Военного института имени Гейдара Алиева. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и свободы своих стран. Затем в сопровождении военного оркестра прозвучали Государственный гимн Азербайджанской Республики и марш «Истиглал» Турецкой Республики.

Открыв мероприятие вступительной речью, ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов поприветствовал участников. В своем выступлении он назвал проведение Диалога высокого уровня в сфере военного образования между Национальными университетами обороны Азербайджана и Турции знаменательным событием.

Было особо подчеркнуто, что участие турецкой делегации в данном мероприятии является отражением стратегического союзничества и политики, определённой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Генерал-майор Г.Абдулов отметил, что подход, объединяющий военные учебные заведения и различные виды войск для обсуждения актуальных вопросов подготовки военнослужащих, особенно офицеров, впервые применяется в Азербайджанской Армии на основе турецкого опыта.

Отмечалось, что встречи и мероприятия последних лет отличались своей результативностью и пользой для сферы военного образования двух братских стран.

Затем выступил ректор Национального университета обороны Турции профессор Эрхан Афйонджу.

Он отметил, что инновации в сфере военного образования, являющегося частью продолжающегося многие годы и достигшего своего апогея сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, является ярким проявлением братских уз и нерушимых связей между двумя странами.

В заключение рабочими группами по совершенствованию учебного процесса были выполнены плановые мероприятия.

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