В Баку на светофорах установлены секции для регулирования движения велосипедов

БАКУ /Trend/ - В Баку на светофорах установлены секции, оснащенные LED-подсветкой, для регулирования движения велосипедов.

Как передает Trend, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

"Центром интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел на 53 светофорах на 24 перекрестках установлены секции для управления движением велосипедов. Работы в этом направлении продолжаются", - отметили в структуре.

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