Беларусь увеличила поставки пищевой соли в Азербайджан
Импорт пищевой соли из Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении в 135,6 раза, в стоимостном выражении - в 69 раз.
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