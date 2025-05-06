Беларусь увеличила поставки пищевой соли в Азербайджан

Импорт пищевой соли из Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении в 135,6 раза, в стоимостном выражении - в 69 раз.

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