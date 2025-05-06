БАКУ /Trend/ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) завершает свою деятельность в Азербайджане.

Как сообщил представитель организации в комментарии Trend, УВКБ ООН получило официальное уведомление об этом от правительства Азербайджана.

"Система Организации Объединённых Наций высоко ценит 33-летнее партнерство с правительством и народом Азербайджана. На протяжении этого времени ООН оказывала поддержку Азербайджану в достижении ключевых целей в сфере развития.

ООН продолжает активный диалог с правительством Азербайджана, как и с другими государствами-членами, чтобы наши усилия и впредь соответствовали национальным приоритетам и способствовали реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сказал представитель УВКБ ООН.

Напомним, что 2 мая Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) также подтвердила закрытие своего офиса в Азербайджане.

Ранее, 3 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с региональным директором по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации развития Гви-Эоп Соном заявил, что дальнейшее взаимодействие Азербайджана с рядом структур ООН будет осуществляться на уровне их центральных офисов.

С учетом того, что Азербайджан трансформировался из страны, получающей помощь, в государство, вносящее вклад в глобальную повестку дня, было отмечено, что сотрудничество с такими структурами ООН, как Программа ООН по населенным пунктам, Программа ООН по окружающей среде, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими соответствующими организациями является приоритетным, и дальнейшее взаимодействие с некоторыми структурами ООН будет вестись на уровне их головных офисов.