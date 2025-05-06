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Обсуждены возможности вложений швейцарской компании в социальные инвестпроекты в Азербайджане (ФОТО)

Экономика Материалы 6 мая 2025 18:23 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности вложений швейцарской компании в социальные инвестпроекты в Азербайджане (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором швейцарской компании Japan Tobacco International Эдди Пираром.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики в соцсети Х.

Отмечается, что на встрече были обсуждены деятельность компании Japan Tobacco International в Азербайджане, применение законодательства и акцизного налога в отношении производства табачных изделий, возможности вложения в социальные инвестиционные проекты в Азербайджане.

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Обсуждены возможности вложений швейцарской компании в социальные инвестпроекты в Азербайджане (ФОТО)
Обсуждены возможности вложений швейцарской компании в социальные инвестпроекты в Азербайджане (ФОТО)
Обсуждены возможности вложений швейцарской компании в социальные инвестпроекты в Азербайджане (ФОТО)
Обсуждены возможности вложений швейцарской компании в социальные инвестпроекты в Азербайджане (ФОТО)
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