Иран готов продолжить переговоры по своей ядерной программе – пресс-секретарь МИД

БАКУ /Trend/ - Иран готов вести переговоры посредством диалога и дипломатии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал 5 мая на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, Иран в полной мере отразил свою приверженность дипломатии, приняв участие в нескольких раундах переговоров.

Бегаи отметил, что изменение сроков или же задержка переговоров были связаны с предложением министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаиди в качестве посредника и соглашением сторон.

"Поскольку переговоры между Ираном и США не проходят в прямом формате, время и место их проведения определяются при координации с оманской стороной", - добавил он.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.