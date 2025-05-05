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Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О социальной службе"

Политика Материалы 5 мая 2025 16:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О социальной службе"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной службе".

Как сообщает Trend, согласно документу, социальный работник в течение 10 рабочих дней со дня предоставления ему заявления проводит оценку и определение потребности лица (семьи) в социальных услугах и готовит отчет, в котором отражаются форма, вид социальной услуги, место и срок предоставления социальной услуги.

Полустационарное (в течение дня) социальное обслуживание заключается в оказании социально-бытовых, медико-социальных, социально-культурных и иных установленных настоящим законом услуг в дневное или ночное время лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилым людям, способным самостоятельно обеспечить свои основные жизненные потребности и обладающим активной двигательной способностью, и лицам с инвалидностью старше 18 лет, привлечению их к соответствующей трудовой деятельности.

Социально-культурное обслуживание направлено на адаптацию лиц к социально-культурной жизни, эффективную организацию досуга.

Порядок осуществления контроля качества и эффективности оказываемых услуг в учреждениях социального обслуживания устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти

Глава государства также подписал указ в связи с данным документом.

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