Азербайджан стал одним из ключевых экспортных партнеров Беларуси

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в число ведущих экспортных партнеров Беларуси.

Об этом сказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов на бизнес-форуме "Азербайджан-Беларусь", проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"По итогам прошлого года Азербайджан поднялся с 13-го на 11-е место среди торговых партнёров Беларуси и занял седьмую строчку по объёму экспорта. Это результат системной работы наших компаний и регулярных двусторонних визитов", - сказал Мятликов.

По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился на 46 процентов. Наиболее заметный рост показали поставки белорусской мясной и молочной продукции, нефтепродуктов и лесоматериалов.

"Рост товарооборота на 46 процентов говорит о том, что бизнес наших стран активно осваивает новые ниши на рынках друг друга", - подчеркнул он.

"Азербайджан за год уверенно продвинулся вверх в нашем экспортном рейтинге, что свидетельствует о поступательном развитии экономического сотрудничества", - добавил Мятликов.