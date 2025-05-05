Торгово-экономические связи Азербайджана и Беларуси демонстрируют рост - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2025 года товарооборот превысил 100 миллионов долларов.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума "Азербайджан–Беларусь", проходящего в Баку, передает корреспондент Trend.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивую положительную динамику: "Экспорт азербайджанской продукции в Беларусь вырос на 82 процента и составил 18 миллионов долларов".

Ю.Абдуллаев также подчеркнул активное продвижение азербайджанской алкогольной продукции в белорусской столице: "Мы наблюдаем растущий интерес к азербайджанским винам в Минске. Это один из показателей укрепляющихся экономических связей".

Он также отметил успешное сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с Минским тракторным заводом: "С 2007 года в рамках кооперации было выпущено более 14 тысяч тракторов и свыше 3 тысяч грузовиков".

"Мы уверены, что наши инвестиционные и торговые связи будут только расширяться в ближайшие годы", - сказал Ю.Абдуллаев.