В Баку состоится научно-практический семинар "Гейдар Алиев и азербайджанская культура"

БАКУ /Trend Life/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в благосостояние нашего народа и развитие современного Азербайджана. Забота и внимание, которые он проявлял к развитию нашей культуры, составляют особую часть его деятельности. По случаю 102-й годовщины со дня рождения великого лидера Научно-методический и квалификационный центр культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана проведет научно-практический семинар на тему "Гейдар Алиев и азербайджанская культура", сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

Научный семинар, организованный совместно с Союзом композиторов Азербайджана, состоится 7 мая в Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана.

На семинаре будет обсуждаться то внимание, которое великий лидер Гейдар Алиев проявлял к музыке, кино, изобразительному искусству, литературе и другим сферам культуры. Ученые и деятели искусств, участвующие в мероприятии, поделятся своими исследованиями, мыслями и воспоминаниями об этом.

На семинаре прозвучат отрывки из любимых музыкальных произведений великого лидера Гейдара Алиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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