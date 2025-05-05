АБР сосредоточится на укреплении продовольственной безопасности в Узбекистане — директор по стране

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) намерен сосредоточить усилия на укреплении продовольственной безопасности в Узбекистане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам директор АБР по Узбекистану Канокпан Лао-Арайя на полях Ежегодного собрания банка в Милане.

«В Узбекистане правительство поддерживает частный сектор в инвестициях в сферу садоводства и диверсификации сельского хозяйства. В некоторых регионах, например в Ферганской долине, возможно выращивание сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью — фруктов, овощей. Мы поддерживаем правительство в инвестициях в эти направления и поиске экспортных рынков, чтобы страна могла получать валютную выручку. АБР сосредоточит внимание на продовольственной безопасности, так как Узбекистан играет важную роль в производстве плодоовощной продукции», — сказала она.

По словам Лао-Арайя, в частности, Ферганская долина производит значительные объёмы овощей и фруктов, которых достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.

«Однако Узбекистан — это страна, не имеющая выхода к морю, и здесь мы можем помочь в улучшении торговли, логистики, торгового содействия — возможно, не напрямую в сельском хозяйстве, но, например, через внедрение водосберегающих технологий и управление водными ресурсами», — добавила она.

Также, по ее словам, важно не просто экспортировать продукцию, а повышать её добавленную стоимость. Кроме того, АБР намерен помогать Узбекистану в приведении стандартов в соответствие с международными требованиями, что откроет путь к выходу на новые рынки в рамках процесса присоединения страны к Всемирной торговой организации.